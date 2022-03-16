Düzce'de sağlıkta yatırımlar devam ediyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'ye 800 bin TL değerinde Ekokardiyografi ve Ultrasonografi müjdesi vererek “Düzce'mizin sağlık altyapısı, son teknoloji cihazlarla yenileniyor” dedi.

Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. Milletvekili Ayşe Keşir, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güvenilir hizmet verilmesini sağlayan Kalp Ultrasonu olarak da adlandırılan ekokardiyografi cihazının Düzce'ye kazandırılmasını sağladı. Keşir, toplam değeri 800 bin lira değerinde ekokardiyografi cihazı, Ultrasonografi cihazlarının Düzce'de hizmet vereceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Ekokardiyografi cihazının, Akçakoca Devlet Hastanesinde de ultrasonografi cihazının hastaların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Ekokardiyografi nedir?

Ekokardiyografi, (EKO) kalbin ses dalgaları yoluyla iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesi işlemidir ve kalp ultrasonu olarak adlandırılabilir. İnceleme sırasında ses dalgalarını ileten bir alet (prob) ve görüntüleri kaydeden, ölçüm yapan, ekranı olan bir cihaz kullanılır. Ekokardiyografi kalbin pompa fonksiyonunu, kalp kapakçıklarının yapısını, büyük damarların yapısını değerlendirmek, kalpteki tümör veya pıhtı gibi oluşumları görebilmek amacıyla yapılır. Transtorasik ekokardiyografi göğüs ön duvarı yüzeyinde jel ve prob aracılığıyla, transözefageal ekokardiyografi ağız ve yemek borusu aracılığıyla bir tüp kullanılarak yapılır. Ekokardiyografi kalp hastalıklarına girişimsel olmayan yöntemlerle tanı koymak, ön tanıları netleştirmek için kullanılan güvenilir bir yöntemdir.

Utrasonografi

Ultrasonografi (US) ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilmesini sağlayan bir yöntem. Günümüzde birçok hastalığın tanısını ultrason cihazı yardımıyla konulmaktadır. Radyasyon riski ve yan etkisi olmayan cihaz, hastada herhangi bir ağrıya da neden olmuyor. Ultrasonografi, radyasyon içermiyor, bu nedenle hasta çekim nedeniyle gereksiz radyasyon almıyor. Herhangi bir yan etkisi de bulunmuyor. Çekim sırasında herhangi bir ağrı duyulmadığı için istenilen sıklıkta tekrar edilebiliyor.