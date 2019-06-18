Düzce'de Said Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Düzce’de gıyabi cenaze töreni düzenlendi.
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Düzce'de gıyabi cenaze töreni düzenlendi.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için Düzce'de bulunan Cedidiye Cami'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.
Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda Düzceli katıldı.