Düzce'de saklı tarih ve doğa güzelliği gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da bulunan Göktepe köyü Kocaoluk ormanı doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile turizme açılıyor. 600 yıllık çınar ağaçları bulunan ormanın çevresi tarihi Osmanlı mezarlığı, anıt taşlar, tarihi cami, hamam ile dere ve mağaralar ile çevreleniyor.

Akçakoca'nın Göktepe köyü sınırları dahilinde ki ormana çizilen "Mesire alanı dinlenme tesisi projesi" onaylanarak turizme açılması için gerekli çalışmalar Göktepe köyü muhtarlığı tarafından başlatıldı. Köylüler tarafından geçmişten günümüze kadar ormanı korunurken kaçak ağaç kesimini engellemiş ve 44 dönümüne fıstık çamı dikerek orman altı temizliklerini belirli zamanlarda yaptığını ve proje için oldukça heyecanlı olduklarını söylediler.

"Ormanın çevresinde tarihi dikili taşlar var"

Ormanın çevresinde bulunan tarihi dokuya değinen Göktepe köyü muhtarı Adalet Sarı, "Ormanımızın çevresinde tarihi mağaralar, Osmanlı şehitlerinin gömüldüğü mezarlıkta tescillenmiş Osmanlı yazısı bulunan birçok dikili mezar taşları bulunmaktadır. Tescillenmiş tarihi hamam cami ve avlusu içersinde 600 yıllık çınar ağaçları Evliya Ahmet Dedenin Türbesi bulunmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca orman çevresinde bulunan Osmanlı döneminden kalan dikili taşlardaki yazıtlar meşhur yazar Necip Fazıl Kısakürek'in Moskof adlı eserine konu olmuştu.

"1948 yılından kalma enerji üreten baraj var"

Ormanın kenarından temiz suyu ile meşhur Sarma Deresinin bulunduğunu anlatan Muhtar Sarı,"1948 yılında Almanlara kurdurulup o tarihlerde ilçemize enerji üretmiş su tutma barajı vardır. Bu tarihi dokular ormanımıza çok yakın ve sınırlarımız dahilindedir. Ormanımızın ilçemize uzaklığı 3 kilometredir. Hayata geçirmek istediğimiz projemiz ile birlikte bu tarihi dokular gün yüzüne çıkarak Düzce ve Türkiye turizmine büyük bir marka daha katılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Turizme kazandırılacak bu marka için devletten destek bekliyorlar"

Çevre il ve ilçelerden gelen yerli turistlerin günübirlik olarak doğal güzellikler içerisinde dinlenebilecekleri bir tesis kurmak isteyen Adalet Sarı,"Orman içi dinlenme mesire alanı tesisimizin onayı alınmıştır. Projemizin hayata geçirilmesi için başta devlet büyüklerimiz olmak üzere Turizm bakanımız, Valimiz ve Kaymakamımızdan gerekli yardımları ve destekleri bekliyoruz" dedi.