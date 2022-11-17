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Düzce'de ‘Salata, Marulsuz olmaz' projesi başladı

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile birlikte Düzce’de ‘Salata, Marulsuz olmaz’ projesi ile çiftçilere marul fidesi dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile birlikte Düzce'de ‘Salata, Marulsuz olmaz' projesi ile çiftçilere marul fidesi dağıtıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Düzce'de çiftçilere marul fidesi dağıtıldı. Düzce Tarım ve Orman İl müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Tarımsız, Salata Marulsuz Olmaz' projesi çerçevesinde Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katılımı ile çiftçilere marul fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde yüzde 70 destek verilen çiftçiler ilk marulları toprakla buluşturdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katılım sağladığı dikimde binlerce fide seralara dikildi.

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