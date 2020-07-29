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Düzce'de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü

Düzce Çilimli ilçesinde samanlıkta başlayan yangın 2 ev, 2 kuruluk ve 1 ahıra sıçradı.

İtfaiye ekipleri, 3 katlı evin tamamen yandığı yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, Çilimli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığı saran alevlerin sıçradığı 3 katlı bina, 2 kuruluk, 1 ahır ve bir tek katlı ev de yanmaya başladı. 3 katlı evin tamamen yandığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

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