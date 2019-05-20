Düzce'de şampiyonluk böyle kutlandı

Düzce'de Galatasaray taraftarları sokaklara dökülerek şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Uzun araç konvoyları oluşturan taraftarlar, ellerinde bayraklarla ligini bitimine 1 hafta kala gelen şampiyonluğun sevincini yaşadılar.

Türk Telekom Stadyumu'nda lig ikincisi Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, maçı 2-1 kazanarak 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Düzce'de binlerce Galatasaray taraftarı giydikleri formaları ve ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla İstanbul Caddesi ve Düzce Valiliği önünde kutlama yaptı. Taşkınlıklara karşı Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin önlem aldığı kutlamalar esnasında uzun araç konvoyları oluştu. Taraftarlar, yaktıkları meşalelerle ve söyledikleri marşlarla ligin bitimine bir hafta kala gelen erken şampiyonluğu kutladılar.

Kutlamalara katılan taraftarlar ise mutlu olduklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdiler.