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Düzce'de şehir merkezi sise teslim oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sabah saatlerinden bu yana şehir merkezinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinden bu yana şehir merkezinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.


Düzce'de sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Özellikle ana arterlerde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü, işine ve okula gitmek isteyenler zaman zaman zor anlar yaşadı.


Öte yandan ses sebebiyle Düzce kent merkezinden geçen Asar Deresi ve Cedidiye Camisinde güzel görüntüler oluştu.

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