Düzce'de şehrin altyapısı sil baştan yenileniyor

Faruk Özlü, şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam ediyor. İçme suyu sorununa el atan Başkan Özlü, Düzcelilerin su sorununa kökten çözmek için içme suyu hatlarının değiştirileceğini kaydetti.

Düzce Belediyesi, kentin içme suyu borularının değiştirilmesi için başvurduğu proje İller Bankasında onaylanarak Yatırım Daire Başkanlığına verildi. Başkan Özlü öncülüğünde ilk olarak kentin çöp sorununa el atılarak vahşi depolama alanı bertaraf edilip ‘Sıfır Atık' parolasıyla Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi kuruldu. Ardından Toplu Taşıma sistemi sil baştan yenilendi, şehir merkezinde Kent Estetiği projesi, Millet Bahçesi, Düzce Mutfak Kültürünün tanıtılacağı Mutfak Sanatları Merkezi ve Düzce'nin tarihinin yansıtılacağı Konuralp Antik Tiyatro kazıları yapılarak şehrin çehresinin değiştirilmesi projeleri başlatıldı.

Düzceli suya kesintisiz ulaşacak

Düzce Belediyesi üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu alt yapısının da değiştirilmesi için çalışma başlattı. Başkan Özlü, içme suyu alt yapısının değiştirilmesinin ardından Düzce'nin uzun yıllar su sorun yaşamayacağını belirtti. İller Bankasına başvuru yapıldığını söyleyen Özlü, “ İçme suyu hatlarımızın değiştirilmesi için çalışmalarımızı hazırladık. Projemiz onaylandı ve Yatırım Daire Başkanlığına gitti. Yaklaşık 500 milyon liralık projeye başlatıldığında 55 kilometre çelik boru ve bin 230 kilometre polietilen su borularıyla içme suyu boruları yenilenecek. Vatandaşlarımızın suya kesintisiz bir şekilde ulaştırmış olacağız” ifadelerinde bulundu.

Su sorunu kökten çözülüyor

Başkan Özlü, suyun temini, depolanması ve arıtılması için de Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün hummalı bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Düzce İçme suyu tesisleri için Uğur suyuna 2 adet su tutan regülatör, 3.7 kilometre bin 100 mm çelik boru ve 1.7 kilometre 500 mm çelik boru olmak üzere toplamda 5.4 kilometre 2 ayrı isale hattı ile bin metreküp su toplama deposu inşa edilecek. Basınç odaları elektronik ortamda denetlenecek. DSİ tarafından yapılacak çalışmanın 21 Ekim Perşembe günü ihalesi yapılacak. Böylelikle vatandaşlarımız için su temini depolanmasının yanı sıra yeni borularla şebekeler yenilecek. Vatandaşlarımız yeni tesislerimizle birlikte daha temiz ve kesintisiz suya kavuşmuş olacak” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.