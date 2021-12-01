Düzce'de şehrin dört bir yanında çalışma sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar, hızlı şekilde devam ediyor. Ekipler, vatandaşların kış aylarını rahat geçirmesi amacıyla hafta boyunca yoğun mesai harcıyor. Ağır kış şartları öncesi planlanan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam eden ekipler, şehrin dört bir yanına hizmet götürüyor.

Konuralp bölgesinde küp taş tamiri ve döşemesi yapan ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı Spor Sokak, Gaziantep Caddesi gibi yayalara açık noktalarda kaldırım taşı onarımlarını yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin diğer bölgelerinde yeni açılan yollarda dolgu çalışmalarını da aksatmıyor.