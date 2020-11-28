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Düzce'de şeker pancarının dikim alanı genişledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker pancarı 370 alanda hasat edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker pancarı 370 alanda hasat edildi.


Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, Düzce'de sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker pancarı hasat alanlarında incelemelerde bulundu. 2019 yılında şeker pancarı Düzce'de 115 alanda dikilirken, 2020 yılı içerisinde yapılan çalışma ile bu alan sayısı 370'e yükseldi. Hasadı devam eden şekerpancarının süresinde fabrika ulaşmasının önemi konusunda üreticilere bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürü Necdet Çiçek, analiz sonuçlarında da açıkladı. Çiçek, 2020 şeker oranlarının yüzde 12 ila 15 arasında değiştiğini dile getirdi.

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