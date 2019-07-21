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Düzce'de selin vurduğu köylerde 74 afetzedeye sağlık hizmeti verildi

Düzce’de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.

Düzce'de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.


Düzce'de yaşanan sel felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde kurulan mobil sağlık aracında 74 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada sağlık hizmetlerinin süreceği belirtilerek, “Sel sonrası olası sağlık problemlerini önlemek için Çevre Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri ekipleri sahada çalışmalarına devam edecektir” denildi.

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