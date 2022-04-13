Düzce'de sevilen isimler Ramazan sokağında

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan Sokağı" etkinliğinde, tasavvuf müziğinden orta oyunlarına, konserlerden yarışmalara kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturuluyor.

Düzce Belediyesi'nin iki yıl aradan sonra başlattığı Ramazan Sokağı etkinliği çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap ediyor. Hacivat Karagöz'den Meddaha, tasavvuf müziğinden yarışmalara birçok etkinlik Ramazan Sokağında yer alıyor. Düzcelilerin iftar sonrası akın ettiği Ramazan Sokağı'nı Düzce Belediyesi'nin başkan yardımcıları da boş bırakmıyor. Bu çerçevede Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, çocuklarla birlikte etkinlikleri izleyip bölgede stant açan esnaf ve ziyaretçiler ile sohbet etti.

Önemli isimler sahne alacak

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleştirilen Ramazan Sokağı etkinliklerinde sevilen sanatçılar da halkla buluşacak. 16 Nisan Cumartesi günü tasavvuf müziğinin güçlü seslerinden Umut Mümare, Ramazan Sokağında sahne alarak ilahi seslendirecek. Konser için Cedidiye Meydanından saat 21.30'da ücretsiz araç kaldırılacağı bildirildi. Türk Halk Müziğinin değerli seslerinden Nazlı Öksüz de, 23 Nisan Cumartesi günü sahne alacak.