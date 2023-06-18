İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de şiddetli yağmur 4 ilçede su taşkınlarına sebep oldu

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağışlar, 4 ilçede derelerin taşmasına neden oldu.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağışlar, 4 ilçede derelerin taşmasına neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından gece boyunca Düzce şiddetli yağışların etkisinde kaldı. Sağanak yağışlar Düzce'de Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde hasarlar oluşmasına sebep oldu. Su taşkınlarına karşı İl Özel İdare ekipleri teyakkuza geçerken, 15 iş makinesi ve 15 personel çalışmalarını sürdürüyor.

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