Düzce'de silah kaçakçılarına operasyon

Düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahıslardan silah aldığı tespit edilen 4 şahsın silahlarına el konularak haklarında adli işlem yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Düzce'de silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Kiremitocağı, Aziziye ve Beyciler Mahallesi'nde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar yakalanırken, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet tabanca sürgü kapağı, 2 adet şarjör yayı, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 2 adet şarjör alt kapağı, 9 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet belgesiz av tüfeği ile daralı ağırlığı 440 gr. gelen Esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak Çilimli Cezaevine teslim edildi.

Şahıslardan silah alanlara da işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında işlem yapılan şahıslardan silah aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahıslardan 7 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca ve 25 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şahıslardan toplam 8 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 34 adet 7.65 mm fişek ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.