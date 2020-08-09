Düzce'de silahlı yaralama: 2 yaralı

655 Karayolu Karaca Kavşağı'nda meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı. Yaralanan kadını hastaneye götürmek isteyen bir kişi Beyciler Kavşağı'nda zincirleme trafik kazasına karıştı.

Olay, Düzce D-655 Karayolu Karaca Kavşağı'nda bulunan bir ekmek fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek fırını sahibi S.Ö., dükkanının önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı U.Ş. ile kavga etmeye başladı. U.Ş. bıçak çıkartırken, S.Ö. silahını çıkarttı. S.Ö.'nün eşi Y.Ö. ise kavgayı ayırmak isterken araya girdi. Olayda S.Ö., U.Ş.'yi bacağından yaralarken, yanlışlıkla eşi Y.Ö.'yü de yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler S.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralı U.Ş. sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında S.Ö.'nün eşini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne getirmek için yola çıkan D.A. idaresindeki 81 AAV 672 plakalı kamyonet Beyciler Kavşağı'nda 81 FR 823 plakalı otomobil ve 81 AAH 461 plakalı araçlara çarptı. Çarpışma sonrasında bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, silahla yaralanan Y.Ö. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri silahlı saldırı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.