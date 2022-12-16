İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce’de şehir merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'de şehir merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.


Düzce'de sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Özellikle ana arterlerde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ve yayalar sis sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Öte yandan, sis sebebiyle Bahçeşehir Bağlantı, Sakarya-Bolu, Zonguldak yolları ile İstanbul, Atatürk, Aziz Yıldırım, Necmi Hoşver, Rasim Bedir Paşa Caddelerinde de sis etkili oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.