İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis sebebiyle vatandaşlar okullarına ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.

Düzce(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis sebebiyle vatandaşlar okullarına ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.


Düzce kent merkezi, sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştüğü şehir merkezinde özellikle ana arterlerde araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sabah iş yerlerine ve okullarına giden vatandaşlar ve öğrenciler ilerlemekte zorluk çekti.


Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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