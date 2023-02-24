İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.


Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce'de sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis sebebiyle sürücüler, yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sis dolayısıyla günlük yaşam olumsuz etkilendi.


Sis altında kalan şehir merkezindeki İmamhatip Cami ve Cedidiye Camisi ile şehrin ortasından geçen Asar Deresi'nde de kartpostallık görüntüler oluştu.

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