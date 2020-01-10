Düzce'de sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun altında kalan evler, cami minareleri ve iki dağın arasındaki bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.