100 karayolu D?zce kesimi ve TEM otoyolunda g?r?? mesafesinin 20 metreye kadar d??mesine neden oldu.
D?zce'de sis nedeniyle g?z g?z? g?rm?yor. Kent merkezini etkisi alt?na alan sis nedeniyle g?r?? mesafesi 20 metreye kadar d??t?. ?ehir merkezinde trafikte sis nedeniyle s?r?c?ler, zorlukla ilerleyebildi. D-100 karayolu D?zce kesiminde yo?un sis nedeniyle s?r?c?ler ilerlemekte zorland?.
Yetkililer, yo?un sis nedeniyle s?r?c?lerin farlar?n? yakmalar?n?, trafik i?aret ve i?aret?ilerine uyarak seyretmeleri y?n?nde uyar?larda bulundu.