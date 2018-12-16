Düzce'de Sivil Toplum Günleri yapılacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AB ortak eş finansmanıyla, sivil toplum örgütleriyle kamu kurumlarının iletişiminin güçlendirilmesi maksadıyla, sivil toplum günleri düzenlenecek. İlk başta 50 kamu ve 50 STK temsilcisinin katılacağı Sivil Toplum Günlerine katılacak STK'lara kamu kurumları ile işbirliği konularında yapılabilecekler anlatılarak Düzce'deki STK'ların daha faal projeler üretmeleri sağlanacak. STK günlerine katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin, dernek yada vakıf temsilcilerinin ise Düzce Valilik yada Düzce Dernekler İl Müdürlüğü'nün internet sitesinden, katılım şartlarına göre müracaat formunu doldurarak, 25 Aralık 2018 tarihine kadar, dernekler@duzce.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.