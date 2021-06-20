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Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ve polis ekiplerince şehrin 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde seyahat belgesi olmadan sokağa çıktığı belirlenen 193 sürücüye ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ve polis ekiplerince şehrin 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde seyahat belgesi olmadan sokağa çıktığı belirlenen 193 sürücüye ceza kesildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 50 farklı noktada uygulama yapıldı. Denetimlerde, seyahat izin belgeleri olmadan araçları ile sokağa çıkanlar tek tek kontrol edildi. Kontroller sırasında seyahat izin belgesi olmadığı belirlenen 193 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. D655 Karayolu'nda yapılan denetimlerde de bir şahsın korona virüs testinin pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edildi. Şahıs Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantina yurduna gönderildi.

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