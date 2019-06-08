Düzce'de sokak köpekleri için merkez kuruldu

Faruk Özlü, kent merkezinde sayıları artan sokak köpekleri ile ilgili olarak bir yönetim ofisi oluşturulduğunu ve günlük 10 köpeğin kısırlaştırılacağını söyledi.

Düzce'de kent merkezinde sayıları artan köpekler ile ilgili Düzce Belediyesi çalışma başlattı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sokak köpekleri için bir merkez oluşturulduğunu belirterek “Düzce'nin her tarafında sokak köpekleri var. Son zamanlarda nüfusu çok arttı. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bir yönetim ofisi kurduk. Bunlarla ilgili içinde STK'lar var, Özel İdareden arkadaşlar olacak, Tarım ve Orman Bakanlığından görevliler olacak. Bu yönetim ofisi içerisinde sokak hayvanları ile ilgili kurduğumuz merkezi yöneteceğiz. Yakında başlıyoruz. Köpekleri toplayacağız, bunları kısırlaştıracağız, kısırlaştırdıktan sonra belli bir süre tuttuktan sonra doğal hayata bırakacağız. Kısırlaştıktan sonra sakinleşecekleri için zarar verme boyutunda olmayacaklar. Şu aşamada günde 10 köpeği kısırlaştırmayı planlıyoruz. Günde 10 köpek bir ayda 300 köpek eder yılda da yaklaşık bin 200 köpek eder. Dolayısı ile çalışmalarımızı başladık. Önümüzdeki günlerde köpek popülasyonunun azalmasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.