Düzce'de sokaklarındaki LED aydınlatmalar kaldırıldı

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde yeniden yapılandırma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılı Haziran ayında İstanbul Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerine döşenen LED aydınlatma sistemleri, yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında kaldırılacak. LED ışıkların bakımı ve kaldırma işlemi hakkında açıklama yapan Destek Hizmetler Müdürlüğü, mevcut aydınlatma sistemlerinin garanti süresini tamamladığını belirterek buna bağlı olarak bakım maliyetlerinin arttığını, verimliliğinin azaldığını ve lokal arızaların sıklaştığını belirtti. İki cadde üzerinde yapılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, kaynakların verimli şekilde kullanılması prensibi ile kaldırılan sistemlerin yeniden kullanılması için çalışma yapılacak.

Ekonomik ömrünü dolduran LED aydınlatmaların bulunduğu yerden kaldırılarak yeniden değerlendirilmek üzere inceleneceğini aktaran Destek Hizmetler Müdürlüğü, direklerin şehrin belli noktalarında aydınlatma ihtiyacı duyulan yerlere kullanılacağını, çalışır durumda olan LED ışıkların da kavşak ve refüjlerde yapılacak peyzaj çalışmaları içinde yeniden değerlendirileceğini belirtti.