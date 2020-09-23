Düzce'de sonbahar hazırlıkları sürüyor

Bahçeşehir'de çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ortak kullanım alanlarında budama ve çim biçme çalışması yaptı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin sonbahar hazırlıklarını tamamlamak üzere tam mesai ile çalışmalarına devam ediyor. Sahada çalışan ekip sayısını artıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü sonbaharın gelmesi ile birlikte kent peyzajının kışa hazırlanması konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeşehir'de yürütülen çalışmalar kapsamında ağaçların budaması ve ortak kullanım alanları ile parklarda çim biçme çalışması yapıldı. Kış öncesi bitkilerin doğru bakımı ve budanmasının önemli olduğunu vurgulayan ekipler kent merkezi genelinde peyzaj bakım ve temizliği işleminin devam edeceğini açıkladı.