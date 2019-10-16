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Düzce'de STK'lardan Barış Pınarı harekatına tam destek

Türkiye’nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve Türkiye’deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Mehmetçiğe ve harekata bir destekte Düzce’de ki STK’lardan geldi.

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve Türkiye'deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Mehmetçiğe ve harekata bir destekte Düzce'de ki STK'lardan geldi.


Harekatın 7. gününde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bütün Türkiye genelinde yapılan ortak basın açıklaması Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. STK'lar adına açıklamayı yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye'nin yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadığını belirterek “Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde ‘Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz” dedi.

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