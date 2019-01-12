Düzce'de su kanalı içerisine bırakılan atıklar vatandaşları gece yarısı sokağa döktü

Düzce'de Duraklar Köyü 1. organize Sanayi Bölgesine yakın evlerin bulunduğu kanaldan gelen koku, köy halkını sokağa döktü. 2 çocuğun etkilendiği koku nedeniyle 112 Acil sağlık ekibi mahalleye giderken, AFAD ve Jandarma'da kokunun kaynağını bulabilmek için seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri köylülere maske dağıtarak etkilenmelerini önlemeye çalışırken kokunun eski lastiklerden geri dönüşüm yapan bir fabrikaya ait olduğu iddia edildi.

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nde gece saatlerinde köyden geçmekte olan kanaldan gelen ağır koku, köy sakinlerini sokağa döktü. 2 çocuğun etkilendiği ağır koku nedeniyle köy sakinleri isyan ederken özellikle yağmurlu havalarda bu sorunu yaşadıklarını belirttiler. Kokunun gecenin ilerleyen saatlerde artması üzerine köye sağlık ekibi yönlendirildi. Köyde ağır kokudan etkilenen çocuklara oksijen tedavisi uygulayan ekipler, çocukları köyün dışına çıkarttılar. Köyde ağır kokuyu çekmek zorunda kalan vatandaşlara ise maske dağıtıldı. Köylülerin ihbarı üzerine Duraklar Köyü'ne AFAD ekipleri geldi. Maskelerini takarak kokunun geldiği kanalda inceleme yapan ekipler, köylülerden ve jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Köy sakinlerinde Yaşar Parlak, Organize Sanayi'den gelen pis su atıklarının kanalı kirlettiğini ve köylerinin yaşanamaz hale geldiğini belirterek “Şu anda yoğun bir koku var. Organize sanayi deki fabrikalardan yağmur suyu ile beraber gelen suyla zehirlenme oluyor. Yetkilileri çağırıyoruz ancak kimse ilgilenmiyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş kokunun eski lastiklerden geri dönüşüm yapan bir fabrikanın neden olduğunu tespit ettiklerini belirterek “Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor. Bunu 50 defa anlattık. DSİ'ye gittim Kurutma kanalına su bırakmayı sordum. Hiç ses yok. Şikayetçi oluyoruz hiçbir birimden gelen olmuyor. Ambulans ve Jandarma geliyor. Bu her zaman olan bir şey. İlk defa olmuyor ama düzeleceği de yok. Bu sanayinin kanalizasyonunu başka yere versin oraya akıtsın etkilenenler var. Ambulanslar burada, AFAD burada, hepimiz toplandık. Yani bu ilk defa olan bir şey değil. Daha öncede oldu. Bu sorunu birileri çözsün. Organize sanayide arıtma için ayrılan yere fabrika yapıldı. Organize sanayide arıtma tesisi olması lazım. Çünkü bütün fabrikalar pis sularını bırakıyor. Kokuya neden olan fabrika eski lastikleri dönüştürerek yeni lastik üreten bir fabrika” dedi.

AFAD ve Jandarma ekipleri kokuyla ilgili inceleme başlattı.