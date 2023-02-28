Düzce'de takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada refüjdeki ağacı kırıp takla atan otomobil, karşı şeride düştü. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı 15 Temmuz Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardan D-100 karayolu istikametine gitmekte olan İbahid Al H. idaresindeki 41 ALB 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ardından takla atan otomobil, karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücü İbahid Al Haşim ile Muhammed Halid Habib, Muhammed Al Mudlak, Fara Ahmetlak Almeda, Hüseyin El Hıdır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenli kamerasında

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde takla atan otomobilin önce önünde ilerlemekte olan bir araca çarpması ve sonrasında refüjdeki ağacı kırarak karşı şeride takla atarak düşmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.