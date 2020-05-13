Düzce'de taksiler dezenfekte edildi

Düzce'deki ticari taksiler İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Düzce Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Korona virüs salgını kapsamında kentin birçok noktasında önleyici tedbirler alan Düzce Belediyesi, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz ile yapılan program dahilinde il genelindeki ticari taksilerin dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sağlıklı bir şehir içi ulaşımı için salgının görüldüğü günden bu yana özel halk otobüsleri ve ticari taksileri düzenli olarak dezenfekte eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki taksi duraklarında da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar belirlenen programlar çerçevesinde periyodik olarak tekrarlanacak.