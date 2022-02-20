Düzce'de tartıştığı kadını silahla vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ş. isimli erkek ile Tülin Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.Ş. silahla Tülin Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tülin Ç., ağır yaralı olarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülin Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Faruk Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.