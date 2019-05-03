Düzce'de taşıyıcı esnafından örnek yatırım

Düzce Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde yaptırılan benzin istasyonunun açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de yapılan yatırımların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Düzce Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi ortaklarının kredi çekerek tamamen kendi emekleriyle Küçük Sanayi Sitesi'ne yaptırılan benzin istasyonu düzenlenen törenle açıldı. Törene MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, kooperatif ortakları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Düzce Belediyesi Mehter Takımı mini bir konserle katılanlara keyifli anlar yaşattı. Ardından tören öncesi Düzce'de en uzun bayrak direğine Düzce'nin en büyük bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde çekildi.

“Düzce'deki metruk binaların hepsini yıkıyoruz”

Açılışta konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye yapılan her yatırım yanında olacaklarını belirterek “Düzce'de metruk binaları yıkıyoruz. Bu binaları bize haber verin yıkacağız. İkincisi aydınlatmadığımız hiçbir park hiçbir sokak kalmayacak. Her taraf aydınlanacak. Dolayısıyla bize güvenin bize güvenmeye devam edin. Ben tekrar bu tesisin esnafımıza kazandıran emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Kamyonculuk baba mesleği”

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'da kamyoncunun çektiği çileyi en yakından bilen biri oluğunu belirterek, “Bende baba mesleği olduğu için kamyoncunun çektiği çileleri en yakından bilen birisiyim. Şunu söyleyeyim bu ekonominin en zor dönemlerinde böyle kooperatifin böyle bir tesisi olması çok büyük bir şans. Bu tesisin açılmasında büyük emekleri Orhan Yılmaz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İş üretmek zorundayız”

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de çalışan çok güzel bir ekibin olduğunu belirterek “Çok zor bir süreçten geçiyoruz bu belli. Biz bir senedir görevdeyiz. Düzce'de güzel bir sinerji yakalandı. Gerçekten çok güzel işler yaptık. Düzce'yi nasıl ayağa kaldırırız diye bir sene önce Bakanımız Faruk Özlü ile bir toplantı yaptık. Tarım, turizm, sanayi ve eğitim. Türkiye ilk defa TOBB içeresinde bilim teknoloji komisyonunu kurduk. Bu konuda sağ olsun Bakanımız bize önderlik etti. Kuluçka merkezini Teknoparkın içinde kurduk. Biz buraya sanayicinin ve tüccarın önünü açmaya geldik. Bir projesi olan bir derdi olan bir sıkıntı olana kapımız her zaman açık. Bir yıldır ben kapımı hiç kapatmadım. Biz iş üretmek zorundayız” dedi.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ise konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek “Düzce esnafının bir arada neler yapabildiğinin en güzel örneğini bugün burada görüyoruz. Esnaf teşkilatı olarak birbirimize sahip çıkma zamanıdır” diye konuştu.

Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatife Başkanı Ertan Taşlı, “Bugün burada anlamlı bir açılışı yapıyoruz. Burada Düzce esnafına ait olan bir yeri açıyoruz. Bu istasyonun sahibi esnaftır. Bu istasyonun bir tane sahibi yok burası Düzce'deki bütün esnaflara hizmet etmek üzere yapıldı. Tabi ki bunun en büyük emeği Kooperatif Başkanımız Orhan Yılmaz ve ekibidir. Bu hizmete bizlere verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ise açılışa katılanlara teşekkür ederek, benzin istasyonunun Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek açılışa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise Akaryakıt istasyonunun açılışı yapıldı.