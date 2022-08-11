İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de taşkının ardından yaralar sarılıyor

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası taşkınların sebep olduğu zararlar için çalışma başlatıldı.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası taşkınların sebep olduğu zararlar için çalışma başlatıldı.


Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrasında Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde dere yataklarının taşması sebebiyle taşkınlar meydana gelmişti. Kaynaşlı Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışma yaptığı köyde, taşkınlarla ormanlardan gelerek dere yataklarını ve yolları kapatan ağaçlar ekipler tarafından kaldırılıyor. Ekipler, köyde yaşamın normale dönmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Sinekli Yaylası'nın yolu çöktü


Düzce'nin önemli yayla turizm merkezlerinden Sinekli Yaylası'nın yolunda da sağanak sonrasında çökmeler meydana geldi. Özellikle doğa turizmi meraklılarının uğrak noktası olan Sinekli Yaylası'nın yolunda meydana gelen çökmeler sebebiyle yaylaya ulaşım tek şeritten verilirken, bölge ise duba ve güvenlik şeritleri ile çevrildi. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.