Düzce'de temizlik çalışmalarına devam

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevresinde rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Devlet Hastanesi çevresi ve özellikle otopark olan alanlarda çevreye atılan çöpleri toplayan ekipler, çevre temizliği konusunda hassas davranarak küçük araçlar ve yaya personeller aracılığıyla çöpleri topladı. Hastane çevresindeki görüntü nedeniyle vatandaşlara da çağrıda bulunan Temizlik İşleri personeli çevre temizliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

Melen Su Park Sosyal Tesisleri çevresinde de temizlik yapan ekipler, piknik alanlarında meydana gelen kirliliği ortadan kaldırmak için temizlik yaptı. Çağrısını yineleyen temizlik personelleri belediye sorumluluğu altında olan her noktanın düzenli olarak temizlendiğini belirterek bu süre içinde sosyal alanları kullanan vatandaşların da atık ve çöplerini çevreye atmamaları konusunda ricada bulundu.