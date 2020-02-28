İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de terör örgütü sempatizanları, adliyede

Düzce’de PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü sempatizanı oldukları ve örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce'de PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü sempatizanı oldukları ve örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkezli Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü sempatizanı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.