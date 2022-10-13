İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de terör örgütü üyesi tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısında yer aldığı tespit edilerek yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer aldığı tespit edilerek yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye uzantısında yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu A.M.'nin Düzce'de olduğunu belirledi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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