İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de Terör, Terörizm ve Vekalet Savaşları konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan Düzce İlim ve Sanat Akademisi eğitimlerinde terör, terörizm ve vekalet savaşları ele alındı.


Düzce'de bazı sivil toplum kuruluşlarının önermesi sonrasında Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile Düzce İlim ve Sanat Akademisi kuruldu. Akademi Düzce'de sivil toplum kuruluşlarına çeşitli eğitimler veriyor. Eğitimler kapsamında son olarak terör, terörizm ve vekalet savaşları ele alındı. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Kekevi tarafından katılımcılara verilen eğitimde İdlib de Türk askerinin gerçekleştirdiği operasyon hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.