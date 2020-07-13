İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de torbacı operasyonu: 3 tutuklu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NarkoTİM) ekiplerince Düzce’de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NarkoTİM) ekiplerince Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce NarkoTim ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu iki araç içerisinde yapılan aramada 4 parça halinde 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslarında Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şahıslar Çilimli Cezaevine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.