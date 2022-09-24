Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 125 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 124 bin 79 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 124 bin 79'a ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 305 otomobil, 2 bin 639 Minibüs, bin 485 Otobüs, 19 bin 16 Kamyonet, 5 bin 12 Kamyon, 20 bin 914 Motosiklet, 13 276 Traktör, 432 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.