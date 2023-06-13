Düzce'de trafik bulvar projeleriyle rahatlayacak

Faruk Özlü, Körpeşler kavşağı ile Çamköy kavşağını birbirine bağlayan 3 kilometrelik yolda yürütülen çalışmaların sona geldiğini belirterek, “D-100 Karayolu üzerinde bulunan Öztürkler, Olimpiyat ve Çoban Kavşağına hiç uğramadan Düzceli hemşehrilerimizin Hal Kavşağından girip Çamköy kavşağından çıkmalarını sağlamış oluyoruz” dedi.

Faruk Özlü, şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında geliştirdikleri projelerde biri olan ve sürücülerin Hal kavşağından giriş yaparak Çamköy kavşağından çıkmalarını sağlayacak olan bulvarın asfaltlanmasını sağladıklarını ve çok kısa sürede yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Başkan Özlü, şehir içi trafik yükünün hafifletilmesi yönünde alternatif yol güzergahlarının Düzce'ye kazandırılması için Haziran ayının başında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanan Körpeşler Mahallesi ile Çamköy Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik yol güzergahının son durumunu yerinde inceledi.

Başkan Özlü, burada yaptığı değerlendirme de, “Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız kent içi bulvarlar projemizin bir kısmını tamamlama aşamasındayız. Bu yolu çok önemsiyoruz. Çünkü bu bulvar Hal kavşağını Çamköy kavşağına bağlayan yoldur. Burada geçen 2 yılda alt yapı çalışmalarını tamamladık. Geçen kış yolun çökmesini, oturmasını bekledik. Şimdi asfalt mevsimi geldi. Biz bu şekilde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Öztürkler, Olimpiyat ve Çoban Kavşağına hiç uğramadan Düzceli hemşehrilerimizin Hal Kavşağından girip Çamköy kavşağından çıkmalarını sağlamış oluyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.