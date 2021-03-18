Düzce'de trafik lambalarına led ışık

Mevcut trafik sinyalizasyon sistemine led lambalar yerleştirilerek görüş ve duruş mesafelerinde yaşanan zafiyetlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Düzce Belediyesi tarafından, kentin belirli kavşaklarında bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerine LED lambalar takılıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün trafikte güvenli sürüş için Ar-Ge çalışmaları tamamlamasının ardından lambaların görünürlüğünü artıracak LED sistemler devreye alınmaya başlandı. Yeni sinyalizasyon sistemi şehrim tüm trafik lambalarına uygulanacak. Yeni sistem ile birlikte sinyalizasyon sisteminin bağlı olduğu direklerdeki LED'ler de yanarak sürücülerin görüş açısı genişlemiş oluyor. Özellikle gece görüşü açısından sürücülere önemli kolaylık sağlayacak olan sistem sayesinde kural ihlallerinin de minimuma inmesi hedefleniyor. Öte yandan LED ışık sistemleri estetik açıdan da yollara görsel güzellik katacak.