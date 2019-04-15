Düzce'de Turizm Haftası kutlamaları başladı

DÜZCE(İHA) – Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Düzce'nin doğal kaynakları, bozulmamış doğası, tarihi ve kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı, gelenekleri, 4 mevsim turizm imkanları ve önemli destinasyonlara yakınlığı ile turizm pastasından pay almasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Tüm Yurtta olduğu gibi Düzce'de de kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Müdür Vekili Resul Taştan, Turizm Strateji Eylem Planı ile hedeflenen 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm gelirinden Düzce'nin de pay alacağına inandığını dile getirdi.

Taştan, Düzce'nin dünya genelinde gelişen turizm trendlerine uygun bir çok alternatifi bünyesinde barındırdığına ifade ederek “Şelalelerimiz, göllerimiz, doğamızda bu yeni trende uygun mekanlardır. Antik tiyatrosu, Roma Köprüsü, su kemerleri farklı medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği Konuralp Müzesi, özellikle Akçakoca'da bulunan ve Unesco tarafından geçici kültürel miras listesine alınan Ceneviz Kalesi gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kıyısı Akçakoca, kilometrelerce uzanan şifalı kumsalları, doğası, mağarası, mimarisi ve Mavi Bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı ile tarihin ve estetiğin bir arada yaşandığı bir ilçemiz” diye konuştu.

Kasapoğlu “Düzce'yi ileriye taşıyacağız”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ise iyi organizasyon ve doğru projelerle Düzce'yi turizm alanında ileriye taşıyacaklarını kaydederek “Turizm bizim çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Yerel yönetim anlayışımız çerçevesinde ilin tüm dinamiklerini harekete geçirerek Düzce'yi ileriye taşımak istiyoruz. Düzce'ye katkı sağlayabilecek projeler üretmek istiyoruz. Bunu da sahip olduğumuz potansiyeller ile yapabiliriz. Düzce 2 büyük metropolün arasında, konum olarak ciddi bir avantaja sahipken maalesef bu avantajımızı çok istediğimiz yerlere taşıyamadık. Turizm alanında kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var. İyi organizasyonlarla bunu yapabiliriz. Doğa, kültür, tarım, kış turizmi ilimizin önemli değerlerinden. Bu alanlarda turistik faaliyetlerin aktif hale getirilmesi için düzgün projeler hazırlanmalı. Projelerin işler hale gelmesi için de uygulayıcı, finansör, denetçi gibi tüm aktörlerin iyi tanımlanması gerekir. İnşallah Düzce'ye turizm anlamında önemli katkılar sağlayacağız” şeklinde açıklama yaptı. Program sonunda Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.