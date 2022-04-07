Düzce'de üç ayda 80 ton asfalt yaması kullanıldı

Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 80 Ton asfalt yaması yollara serildi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğu çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Düzce Belediyesinin üst yapısından sorumlu olan müdürlüklerinden biri olan ve vatandaşların güvenliği ile sağlığı için mesai mefhumu olmadan çalışan Fen İşleri Müdürlüğü, 56 mahallede olan çalışmalarına ara vermeden sürdürdü.

2022 yılı Nisan ayına kadar olan çalışmaları aktaran Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce'de deforme olan yolları yaklaşık 80 Ton asfalt yaması ile buluşturdu. Bozulan ya da çukurlaşan yolları yama ile dolduran ekipler özellikle sürücülerin can ve mal güvenliğini sağladı. Öte yandan ekipler hava şartlarının el verdiği ölçüde 60 metre de yeni yol açma çalışması yaptı. Müdürlüğün çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Düzcelilerin kaldırımlardan olan şikayetlerini ön plana alan Fen İşleri Müdürlüğü, 3 ay içinde 102 Metreküp beton, yaklaşık 2 bin metrekare doğal plaktaş ve küptaş döşerken bin 83 metretül de bordür örme işi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca kaldırımlara araçların park etmemesi ve tamamen yayalara kalması için 481 adet dubayı monte ederek görünebilir renklerde boyadı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağmur çamur demeden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, havaların ısınması ile çalışmalar daha da hızlanacak.