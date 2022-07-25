Düzce'de üç günde 15 bin çocuk sinema izledi

Faruk Özlü "Sinema izlemeyen çocuk kalmasın" diyerek başlattığı Açık Hava Sinema Şenliği büyük ilgi gördü.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile "Faruk Amcadan Çocuklara Sinema Şenliği" sloganı ile başlatılan Açık Hava Çocuk Sinema Şenliği büyük ilgi gördü. Bahçeşehir etkinlik alanında düzenlenen film serisinin ilk gününde "Arabalar" ikinci gününde "Buz Devri 3" üçüncü gününde ise "Şirinler Kayıp Köy" animasyon filmleri minik sinemaseverler ile buluştu.

Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği sinema şöleni öncesi Çocuk Kulübü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıldı. Yüz boyama, dans gösterileri ve survivor parkuru çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Başkan Özlü'den müjde geldi

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden gelen istekleri geri çevirmeyen Başkan Özlü, etkinliklerin devam edeceğini müjdeledi. Başkan Özlü "Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli diyerek; "Bahçeşehir Etkinlik alanımızda 3 gün art arda açık hava film gösterimi gerçekleştirdik. Çok güzel bir katılım oldu. Bizlere çok sayıda talep geldi. Biz de Düzce'nin çeşitli noktalarında birbirinden güzel filmleri çocuklarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz. Çocuklar mutluysa şehir huzurludur. Onlar bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı.