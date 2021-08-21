Düzce'de üç haftada 26 bin kişi aşılandı

Aşılama kampanyası il genelinde devam ediyor.

Düzce Valiliği tarafından geçtiğimiz haftalarda il genelinde aşı seferberliği başlatıldı. Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında tüm muhtarlara aktarılan aşı seferberliğinde, korona virüs aşısı halkın ayağına kadar gitmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarlara bilgi verilmesinin ardından köylerde aşı merkezleri oluşturuldu. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi tarafından oluşturulan aşılama ekipleri bölgelere giderek halkın ayağına aşı getirdi. Bu kapsamda il genelinde 3 haftada yüzlerce noktada kurulan aşılama çalışmalarında yaklaşık 26 bin kişi aşılandı. Üç hafta önce birinci doz aşılama oranı 189 bin kişi civarındayken rakamlar 215 binlere kadar yükseldi. Aşı seferberliği kapsamında il genelinde birinci doz aşılanmanın yanı sıra, ikinci doz ve üçünce doz aşılama çalışmaları da yapıldı. 3 hafta önce turuncu iller arasında olan Düzce, sarı iller arasına girerek yüzde 70'leri geçti. 1-2 hafta içerisinde yapılacak çalışmalar ile Düzce'de aşılama çalışmalarının yüzde 75'lere ulaşarak mavi iller arasına girmesi bekleniyor.