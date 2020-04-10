İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce’de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.


Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Düzce Valilliği'ne ilk etapta gönderilen 4 bin 500 adet maske kamuya açık yerler, şehir merkezinde bulunan polis kontrol noktaları ile yol kontrol noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.