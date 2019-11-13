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Düzce'de ulaşım ağı her geçen gün genişliyor

Düzce Belediyesi şehir merkezinin dört bir yanında yeni ulaşım ağlarını oluşturmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sayesinde Düzce için yeni ulaşım aksları planlamaya devam ediyor. Şehrin planlı şekilde genişlemesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyan yeni yol açma çalışmaları da Kuyumcu Hacı Ali Mahallesinde sürüyor. Mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yollar ile hem şehirleşme planlı şekilde devam ediyor hem de vatandaşların ulaşım seçenekleri artmış oluyor. Muhtelif mahallelerde aynı anda devam eden yeni yol açma işlemleri hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek.

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