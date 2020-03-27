Düzce'de ulaşım araçlarına buharlı dezenfektasyon

Düzce Belediyesi Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından salgın hastalıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Belediyesi tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için sefere çıkmadan önce rutin gerçekleştirilen temizlik işlemlerinin yanı sıra kuru buharla (fumigasyon ) dezenfeksiyon uygulamasına da başladı. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizlenerek ilaçlandı. Buharlı dezenfeksiyon işleminin, kullanılan yerleri 1 ay süre ile bakterilerden koruduğu belirtildi