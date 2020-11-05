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Düzce'de üretilen çiçekler ekonomiye katkı sağlıyor

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de üretimi yapılarak çeşitli ilaç ve benzeri ürünlerde kullanılan çiçekler ve otlar Düzce ekonomisine katkı sağlıyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de üretimi yapılarak çeşitli ilaç ve benzeri ürünlerde kullanılan çiçekler ve otlar Düzce ekonomisine katkı sağlıyor.


Düzce'de çiftçiler tarafından üretimi yapılan çeşitli ürünler, Düzce ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Düzce'de üretimi yapılarak çeşitli ilaç ve benzeri ürünlerde kullanılan çiçekler ve otların üretim rakamları açıklandı. Buna göre özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen Lavanta ve Melisa çiçekleri ilk defa Düzce'de de üretildi. Alınan bilgilere göre 2 ton Lavanta üretimi gerçekleştirilirken, 3 ton da bilinen adıyla Melisa yani Oğul Otu üretimi de yapıldı. Ayrıca Düzce'de 24 ton Korunga, 5 bin 447 ton fiğ adi ve 19 bin 536 ton Yonca üretimi yapıldı.

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