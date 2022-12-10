Düzce'de uygulanan beton yol örnek oluyor

Ekipler, iki yılda 80 kilometre yolu beton yaptı.

Düzce'de uygulamaya konulan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinden gelen heyet incelemede bulundu. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, gelen heyete merkez ve ilçelerimiz de ilk defa 2021 yılında uygulamaya başlanılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yapım çalışmalarını ve Özel İdarenin beton santralinde yapılan çalışmalar hakkında verdi.

Şen, Düzce'de 2021 yılında 30, 2022 yılında ise şu ana kadar 50 kilometre yolu beton yol yaparak kullanıma açıldığını bildirdi.