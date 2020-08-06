İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 750 gram esrar ve 156 kök kenevir bitkisi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüpheli Y.A.'nın evine yapılan baskında 750 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ekili vaziyette 156 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.