Düzce'de uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüpheli Y.A.'nın evine yapılan baskında 750 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ekili vaziyette 156 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.